Lamborghini celebra il 60° Anniversario con tre Huracán in edizione limitata

Lamborghini celebra il 60° Anniversario con un’edizione limitata dedicata a Huracán STO[1], Huracán Tecnica[2] e Huracán EVO Spyder[3], che verranno presentate il 21 aprile durante un esclusivo evento nell’ambito della Milano Design Week. Ogni modello della gamma V10 verrà prodotta in 60 esemplari e offerta in due configurazioni differenti, utilizzando alcuni colori della tradizione Lamborghini con l’aggiunta di livree dedicate disegnate dal Centro Stile Lamborghini, che esaltano sia l’anima sia le linee uniche che contraddistinguono ogni modello. Per enfatizzare ulteriormente l’unicità di queste serie speciali, ogni vettura è impreziosita da una targhetta a vista “1 di 60” in carbonio e dal logo “60°” verniciato sulle portiere e ricamato sui sedili.

Huracán STO, Super Trofeo Omologata, rappresenta l’apice della performance della famiglia ed è equipaggiata con il motore V10 aspirato da 640 CV. La 60 Anniversario Edition è offerta in due versioni, che ne enfatizzano il carattere atletico e sportivo grazie a una sofisticata combinazione di tinte tono su tono. La prima è caratterizzata da tonalità blu, con la carrozzeria in Blu Aegeus impreziosita da elementi in Blu Astraeus abbinabili al carbonio a vista con finitura in Blu Mira. L’abitacolo presenta una combinazione di Alcantara in Nero Cosmus e Grigio Octans, dettagli in Nero Ade e ricami in Blu Amon a contrasto. La seconda versione presenta una carrozzeria in Grigio Telesto e Nero Noctis combinata al carbonio a vista, mentre nell’abitacolo in Alcantara Nero Cosmus e Grigio Octans spiccano le cuciture e i dettagli in pelle in Rosso Alala. Entrambe le versioni presentano il logo del 60° anniversario ricamato sul sedile e sono equipaggiate con cerchi Hek in alluminio forgiato da 20 pollici in finitura nero opaco.

Huracán Tecnica è la declinazione più versatile della gamma, a proprio agio su strada e tra i cordoli di un circuito: i 60 esemplari possono essere configurati in due versioni, entrambe di ispirazione racing. La prima presenta una carrozzeria in Grigio Telesto su cui spiccano dettagli in Nero Noctis e Rosso Mars; contrasto ripreso nell’abitacolo con Alcantara Nero Ade e dettagli in Rosso Alala. La seconda versione è agli antipodi, con carrozzeria Bianco Asopo arricchita dalle linee in Verde Viper, colore riproposto negli interni in Alcantara Nero Ade. Entrambe le versioni speciali montano cerchi Damiso shiny black da 20” e pinze freno rosse

EVO Spyder è la versione più lifestyle della gamma Huracán, capace di unire prestazioni al vertice della categoria ad un carattere raffinato e all’architettura open air. L’edizione dedicata al 60° anniversario può essere configurata con carrozzeria Blu Le Mans e dettagli Bianco Isi a contrasto. Stesso schema utilizzato per l’abitacolo in Alcantara Nero Ade su cui spiccano i ricami in Blu Amon e cordature in Bianco Leda. In alternativa è disponibile la carrozzeria Verde Viper abbinata al Bianco Isi (e pinze freno rosse in omaggio al tricolore della bandiera italiana) e a un abitacolo dove l’Alcantara Nero Ade si sposa al Rosso Alala e al Bianco Leda. Entrambe le versioni speciali sono equipaggiate con cerchi Damiso shiny black da 20”.

La presentazione delle vetture è programmata per venerdì 21 aprile presso la Segheria di Milano, uno spazio espositivo che ospiterà anche la prima apparizione europea della nuova Lamborghini Revuelto[4] dopo il suo lancio mondiale il mese scorso. L’evento si inserisce nel programma internazionale di celebrazioni del 60° Anniversario del marchio Lamborghini, iniziato lo scorso gennaio con l’inaugurazione del rinnovato Museo di Sant’Agata Bolognese e della mostra “The Future Began In 1963”. Seguito dal Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary a Suzuka e dal Lamborghini Day UK – 60th Anniversary che si terrà il prossimo 29 aprile a Silverstone. Il 24 maggio si terrà in Italia il tour “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna con un concorso d’eleganza aperto al pubblico a cui sono attese oltre 150 Lamborghini.

[1] Consumo di carburante e valori di emissione per Huracán STO; Consumo ed Emissioni combinato: 13.9 l/100km (WLTP); Emissioni di CO₂ combinate: 331 g/km (WLTP)

[2] Consumo di carburante e valori di emissione per Huracán Tecnica; Consumo ed Emissioni combinato: 14,5 l/100km (WLTP); Emissioni di CO₂ combinate: 328 g/km (WLTP)

[3] Consumo di carburante e valori di emissione per Huracán Evo Spyder; Consumo ed Emissioni combinato: 14,9 l/100km (WLTP); Emissioni di CO₂ combinate: 338 g/km (WLTP)

[4] Veicolo non ancora offerto in vendita e perciò non soggetto alla direttiva 1999/94/EC. I consumi le emissioni sono in fase di approvazione.