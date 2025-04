Le migliori app per cambiare il colore dei capelli

Se l’obiettivo è cambiare il colore dei capelli ma l’indecisione è tanta, da oggi è possibile fare affidamento su alcune app in grado di simulare tantissime tinte diverse. Efficaci e facili da usare, consentono di modificare colore e sfumature in pochi click.

App, trend e bellezza: come distinguersi nel mondo digitale

Le migliori app per chi desidera rinnovare il proprio look

Utili e divertenti, le applicazioni dedicate ai capelli sono tante e molto diverse le une dalle altre, nonostante il loro funzionamento sia piuttosto facile e intuitivo. È sufficiente caricare una o più foto e scegliere tra i numerosi filtri disponibili per modificare il proprio look in maniera istantanea. La cosa interessante è che la maggior parte di queste non si limita ad apportare modifiche al colore dei capelli, ma consente di sperimentare acconciature e tagli originali. Alcune permettono di creare anche make up adatti a quello specifico colore. La prima della lista si chiama Hairstyle Try On: quest’app agisce sull’immagine caricata permettendo di sperimentare infiniti colori, ma anche tagli e acconciature talvolta davvero originali. Garnier Color Try On, invece, è un servizio ad hoc reso disponibile sul sito ufficiale della storica azienda francese. Anche questo consente di caricare le proprie foto per sperimentare tantissimi look diversi. La cosa interessante è che ciascun colore è collegato a uno specifico prodotto, disponibile all’interno dello shop. Anche il più noto Facetune permette di modificare il colore dei propri capelli, oltre al taglio e al look. Facetune fa leva su un elevato realismo e integra l’intelligenza artificiale per dar vita a foto e video in alta definizione. In una lista del genere poteva mancare all’appello L’Oréal Paris? Certo che no! L’Oréal Paris Hair Color Try On è un servizio sviluppato in collaborazione con ModiFace, azienda specializzata in beauty tech, e basato sulla realtà aumentata. I confronti tra prima e dopo forniti al termine di ciascun esperimento sono davvero accurati. Insomma, cambiare il colore dei propri capelli senza sbagliare è diventato un gioco da ragazzi!