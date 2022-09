Come eliminare il grasso addominale. Buttare giù la pancia in modo efficace

Eliminare il grasso addominale con la dieta e con l’esercizio fisico non è solo una questione estetica. Il grasso addominale soprattutto quando si supera una certa soglia inizia a diventare un vero e proprio fattore di rischio per patologie spesso molto serie. Buttare giù la pancia, facile a dirsi, è una delle imprese più difficili soprattutto quando non si è più giovanissimi. A meno di non sapere come fare.

In questo articolo illustreremo i principi più importanti a cui ispirarsi per eliminare il grasso addominale e dimagrire in modo efficace, ma al tempo stesso sano. I risultati non tarderanno a farsi vedere. Ecco come fare.

Per eliminare il grasso addominale l’alimentazione è assolutamente fondamentale. Evitare cibi ipercalorici, quindi niente dolci e niente bevande zuccherate. Ma anche limitare i carboidrati, e cioè ridurre le porzioni di pasta, pane e riso. Privilegiare i cibi integrali e non condirli troppo con olio e burro. Molti nutrizionisti consigliano anche il cosiddetto digiuno intermittente, 24 ore di digiuno totale una o due volta al mese, in cui si bene molta acqua ma non si mangia nulla per 24 ore. Questi digiuni intermittenti pare abbiano un effetto molto utile nello stimolare il metabolismo e inviare i segnali giusti per attivare lo smaltimento del grasso. La dieta è, e rimane, lo strumento numero uno per chi vuole eliminare il grasso addominale, sia quello intraviscerale che quello sottopelle.

L’esercizio. Per dimagrire e snellire la pancia e la vita, l’esercizio fisico è molto importante, ma viene dopo la dieta. Inoltre, per esercizio fisico si intende l’attività aerobica, non gli esercizi per gli addominali comunemente intesi. Quindi cercate di inserire almeno 30 minuti di moderata attività fisica ogni giorno, per accelerare il metabolismo, ed aiutarlo a smaltire i depositi di grasso. Gli esercizi per gli addominali sono sicuramente utili, e vanno contemplati, ma non pensiate di smaltire la pancia solo con qualche sit-up la mattina. Sarebbe solo fatica scprecata. La pancia va afrrontata in maniera completa, partendo dalla dieta, passando attraverso l’attività aerobica, e concludendo – adesso sì – con esercizi specifici per gli addominali.

Come vedete dimagrire la pancia ed eliminare il grasso addominale non è – almeno sulla carta- un’impresa difficile. Basta stabilire delle regole alimentari e di stile di vita, e cercare di rispettarle. Nel tempo noterete una progressiva diminuzione del giro-vita, e ad un certo punto oltre ad una pancia piatta inizierete a notare i primi segni dei muscoli addominali che affioreranno sotto la pelle. Una bella soddifazione. Per chi non cederà alla pigrizia e alle tentazioni della tavola…

