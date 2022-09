Se siete in cerca di nuove idee per il vostro look moda per l’ autunno potete prendere ispirazione dalla moda street style uomo vista da Prada.

Moda uomo 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

Prendiamo qualche idea e un po’ di ispirazione dalla moda street style uomo vista e fotografata in occasione della sfilata moda uomo di Prada durante la Milano Fashion Week estate 2023. Nonostante ci siano poche tendenze reali nella moda in questo periodo – tutto ruota attorno al look unico – possiamo comunque individuare alcuni elementi ricorrenti anche nella moda street style.

Ad esempio, la combinazione dei colori bianco e nero continua a tornare. Abbiamo visto il completo nero sartoriale con camicia bianca (senza cravatta ovviamente, le cravatte sono fuori moda), ma anche la camicia bianca su pantaloni neri.

Moda uomo 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

Il look bianco e nero assume un aspetto più casual quando i pantaloni neri e la giacca nera, o il giubbotto, non sono uguali. Abbiamo visto portare un look del genere abbinato ad una maglietta fantasia in bianco e nero. Con una stampa di questo tipo darete subito al vostro look una marcia in più.

Le sneakers bianche funzionano sempre bene con un look bianco e nero del genere, ma potete anche optare per degli stivali, delle sneakers o dei mocassini neri.

Moda uomo 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

Per inciso, non sono ovviamente solo le combinazioni di colore ad essere importanti, ma soprattutto il design e i volumi che rendono il look moderno ed attuale.

Moda 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

A parte una sola silhouette slim fit (caratteristica di Prada), abbiamo visto passare principalmente dei pantaloni larghi. Un altro capo interessante è il maglione a collo alto. Anche qui potrete scegliere tra diversi stili. Oversize e in maglia fresca per un look casual o in versione più attillata e sottile per un look più elegante.

Moda uomo 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

Queste sono solo idee che ci vengono in mente guardando la moda street style indossata dagli uomini fuori da Prada. Ma come abbiamo detto, la moda per l’inverno 2023 riguarda principalmente la personalità individuale. Date un’occhiata e scegliete quello che vi va.

Moda 2023 lo street style da Prada – Foto ADVERSUS

