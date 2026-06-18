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Nuova Lancia Gamma

La Nuova Gamma interpreta in chiave contemporanea i valori distintivi del marchio, rappresentandone l’evoluzione più avanzata

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Nuova Lancia Gamma
Nuova Lancia Gamma

Lancia svela le prime immagini della Nuova Gamma, il modello che segna un passaggio chiave nel percorso del marchio.

Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali.

Basata sulla piattaforma STLA Medium, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada.

L’offerta powertrain è completa: una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli — da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

La Nuova Gamma interpreta in chiave contemporanea i valori distintivi del marchio, rappresentandone l’evoluzione più avanzata: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza.

La produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto: un modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza.

L’apertura ordini è prevista dopo l’estate.

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