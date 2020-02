Ricominciare ad allenarsi, come rimettersi in forma partendo da (praticamente) zero

Solitamente questo è il periodo dell’anno in cui si decide, o si inizia a pensare, che se continuiamo così al mare ci andremo in una forma talmente penosa che staremo tutto il tempo distesi sull’asciugamano per evitare di esporre il nostro corpo alla vista delle ragazze in spiaggia. Carissimi, ci siamo passati tutti, inutile negare l’evidenza a meno che non siate naturalmente dotati di un fisico da modello (e ce ne sono, pochi, ma ce ne sono).

L’unica soluzione per dimagrire e per tonificare è iscriversi in palestra. Seguire un regime alimentare bilanciato e corretto, allenarsi regolarmente, e lasciare che il tempo faccia il resto.

Per cercare di darvi una mano ad uscire dal torpore invernale, superare il blocco psicologico che spesso paralizza e ci porta a procrastinare, ecco dieci punti che dovete imparare e tenere bene a mente. E oggi stesso, all’uscita dall’ufficio, andate almeno ad informarvi sugli abbonamenti che offre la palestra dietro l’angolo.

1) Riprendere ad allenarsi è sempre meglio che iniziare per la prima volta. I muscoli hanno una ‘memoria’, rispondono più rapidamente, tre o quattro sedute e vi sentirete già (quasi) sulla strada giusta.

2) L’allenamento, soprattutto quando correttamente impostato tra aerobico (cyclette ad esempio) e anaerobico (pesi) vi aiuterà a smaltire più rapidamente il grasso in eccesso. La dieta da sola basta ma abbinata ad un programma di allenamento è un’altra cosa…

3) In spiaggia vince chi ha meno grasso tra la pelle e i muscoli sottostanti. Non è necessario sviluppare masse muscolari da culturista… anzi. I muscoli ben disegnati, tonici, ricoperti da un sottile strato di grasso e pelle sono quelli che fanno girare le ragazze. E per ottenerli basta allenarsi regolarmente, e fare attenzione all’alimentazione. Facile no?

4) Non spostate a domani quello che potete fare oggi. Almeno iscrivetevi, e ogni giorno che non avete voglia di andare in palestra (freddo, pioggia e grigiore sono degli ostacoli) pensate ai soldi che state buttando via. Cosa non si deve fare per trascinare le nostre pigre ossa verso una palestra…

5) Se non siete completamente convinti del passo va bene, è una vostra scelta. Ma stasera, nell’intimità della vostra camera da letto (chiudete le finestre prima!) fate questa prova. Nudi (N-U-D-I) come mamma vi ha fatto mettetevi di fronte allo specchio a tutta altezza. Adesso rilassatevi. Lasciate che la pancia assuma la sua conformazione naturale, osservate le gambe, le braccia, i pettorali… adesso andate al computer, cercate la palestra più vicina, domani iscrivetevi.

Ci ringrazierete.

ADVERSUS