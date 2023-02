Street Style uomo 2023. Sperimentate con i nuovi colori della moda!

Preparate il vostro look moda per la primavera 2023 con i nuovi colori di tendenza. Sperimentate con combinazioni di colori vivaci e toni tenui.

Street Style uomo 2023. Sperimenta con i nuovi colori della moda – Foto Charlotte Mesman

La palette dei colori moda uomo per il 2023 è fresca e frizzante. Pensate a colori alla moda come l’arancio vitaminico e ai verdi allegri. Inoltre, vediamo anche sfumature tenui come il blu vintage e il grigio perla. E naturalmente le tonalità classiche come il bianco, il blu, il grigio e il nero. Il nero in particolare sta facendo un grande ritorno.

Giocare con i nuovi colori alla moda

La cosa bella è che i colori vivaci si combinano bene con i toni tenui. Ne abbiamo trovato un esempio nella moda street style vista alla sfilata di Prada. Lì abbiamo visto una combinazione di colori molto innovativa.

Street Style uomo 2023. Sperimenta con i nuovi colori della moda – Foto Charlotte Mesman

Una giacca arancione brillante è stata abbinata a un dolcevita blu vintage e a pantaloni neri con scarpe nere. È un colpo d’occhio importante, ma anche molto alla moda.

Ovviamente non dovete per forza adottare questa combinazione di colori, ma potrebbe darvi nuove entusiasmanti idee per il vostro nuovo look moda.

Combinazioni di colori innovative

Date un’occhiata a cosa avete ancora nell’armadio e poi provate ad abbinare colori accesi, colori tenui e una base nera. Potrebbe produrre risultati sorprendenti.

Consiglio

Se non sapete da dove iniziare, prendete dei pantaloni neri delle e scarpe da ginnastica o stivali neri come punto di partenza, e aggiungete variazioni di colore al vostro capospalla.

