Quali sono le tendenze borse per l’autunno inverno 2024 2025?

Si sa, l’accessorio must che completa il look femminile è la borsa. Big o small, scamosciata o in pelle, colorata o neutra: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ogni anno arrivano nuovi trend che sembrano ritornare ciclicamente ispirandosi alla moda vintage ma ci sono ovviamente delle novità, ad esempio brand che emergono diventando un must accanto agli intramontabili che hanno consacrato le it bag.

Ma quali sono le borse da donna più trendy dell’autunno inverno 2024 2025? Scopriamolo insieme analizzando le tendenze più impattanti e da non perdere, soprattutto ora che siamo alle porte del Black Friday e ci saranno tante occasioni per risparmiare sui prodotti luxury!

Borsa bordeaux: il colore must di stagione

Per questa stagione fredda, il bordeaux si impone come uno dei colori dominanti. Intenso, elegante e versatile, è perfetto sia per look da giorno che da sera. Le borse in questa nuance si prestano a svariati abbinamenti: dai modelli in pelle liscia a quelli scamosciati, il tono risulta protagonista in tutte le sue sfumature e sottotoni. Brand iconici le propongono in modelli strutturati, ideali per look formali, ma non mancano versioni più morbide e casual per un appeal versatile.

Micro bag cilindriche: le abbiamo viste in passerella

In passerella si gioca per stupire e tra i modelli più eccentrici arrivano le micro bag cilindriche. Dimensioni compatte e una forma geometrica originale, seppur non abbiano una grande capienza sono il tocco luxury da non perdere. Scegliendole in pelle o ecopelle sarà facile abbinarle, soprattutto dall’ora dell’aperitivo in poi.

Borse bracelet: un dettaglio gioiello

Ti piacerebbe trovare una borsa che sia al tempo stesso un accessorio prezioso? Probabilmente è questo a cui hanno pensato quando le grandi maison di moda hanno riportato le borse bracelet in passerella prendendo ispirazione dalla variante boho di Chloé,

per proporre poi clutch e handbag con l’iconico bracciale bangle dorato come protagonista.

Il ritorno delle Hobo bag

Era da un po’ che non avevano un ruolo così impattante ma con il ritorno degli anni ‘90 era inevitabile che riapparissero le Hobo bag. Hanno un mood informale, perfetta per il giorno e il tempo libero. Mantengono il classico design a mezzaluna ma sono proposte con elementi differenti quali catenelle, borchie o inserti in tessuti a contrasto. Conquistano tutto per comodità e versatilità e vengono proposte in tantissime collezioni diverse per andare incontro ai budget a disposizione dai consumatori.

Dettagli furry

Morbidissime al tatto ma rispettose dell’ambiente: in passerella e nelle migliori collezioni moda sono arrivate le borse con dettaglio pelliccia (rigorosamente finta!). Se ne trovano colorate pop, in turchese, ceruleo, rosa e albicocca ma non mancano le varianti beige e sabbia più classiche.

Le tote capienti per chi non vuole rinunciare a nulla

Chi cerca stile, design e cura dei particolari non può fare altro che scegliere una tote bag. Protagoniste indiscusse per l’autunno inverno 2024 2025, spiccano per linee pulite ed evergreen. Scegliendole di buona fattura, prediligendo top di gamma e materiali resistenti saranno un investimento che dura nel tempo. Il dettaglio in più? Le tasche esterne: un altro leitmotiv della stagione.

Tendenze bag A/I 2024 2025: 5 modelli must dei migliori marchi

Oltre ad osservare i trend per quanto riguarda colori, modelli e dettagli possiamo fare di più e scoprire insieme quali sono i 5 must have più chiacchierati online:

La borsa tartan di Vivienne Westwood. Il prodotto a spalla presenta l’iconica stampa in tonalità rossa tipica delle feste e dell’inverno. Il design del corpo allungato è molto particolare però e richiama in tutto e per tutto una gonna collegiale, con tanto di fibbie e pieghe. I bordi sfrangiati rappresentano pienamente lo stile british e rock della maison;

Il prodotto a spalla presenta l’iconica stampa in tonalità rossa tipica delle feste e dell’inverno. Il design del corpo allungato è molto particolare però e richiama in tutto e per tutto una gonna collegiale, con tanto di fibbie e pieghe. I bordi sfrangiati rappresentano pienamente lo stile british e rock della maison; Borsa Recital Max Mara . Iniziando a pensare alle feste ciò che non deve mancare è l’effetto sparkling, ecco perché tra i must c’è proprio questa mini bag argentata ricoperta di maxi paillettes e dotata di tracolla sottile a catenella. Marcia in più il look vintage dato dalla chiusura a scatto;

. Iniziando a pensare alle feste ciò che non deve mancare è l’effetto sparkling, ecco perché tra i must c’è proprio questa mini bag argentata ricoperta di maxi paillettes e dotata di tracolla sottile a catenella. Marcia in più il look vintage dato dalla chiusura a scatto; Shopper Furla total black . Il modello Goccia è tra i must del momento per chi cerca una classica maxi bag a trapezio da giorno in cui riporre tutto il necessario. Questa, oltre ad essere realizzata con cura nei particolari e materiali di qualità presenta alcuni elementi e applicazioni che la rendono più originale e sinuosa;

. Il modello Goccia è tra i must del momento per chi cerca una classica maxi bag a trapezio da giorno in cui riporre tutto il necessario. Questa, oltre ad essere realizzata con cura nei particolari e materiali di qualità presenta alcuni elementi e applicazioni che la rendono più originale e sinuosa; Pinko Classic Lady Puff . Un trend che non passa mai di moda è la linea Lady Puff di Pinko, per l’autunno inverno sceglie tonalità trendy, tra cui spicca il caramello. L’iconico logo fibbia con uccellini troneggia in bella vista sulla borsa a tracolla realizzata in pelle;

. Un trend che non passa mai di moda è la linea Lady Puff di Pinko, per l’autunno inverno sceglie tonalità trendy, tra cui spicca il caramello. L’iconico logo fibbia con uccellini troneggia in bella vista sulla borsa a tracolla realizzata in pelle; Borsa a secchiello Love Moschino. In un elegante verde bosco segnaliamo nella top 5 una borsa a secchiello tinta unita con tracolla rivestita effetto velluto. Il prodotto di dimensioni medie ha l’iconica chiusura con bottone e un manico per essere portata a mano.

Borse e scarpe: si abbinano ancora?

Molto probabilmente vi starete chiedendo ma le borse e le scarpe si abbinano ancora obbligatoriamente? Fino a qualche anno fa era un diktat scolpito tra le regole della moda ma oggi le cose sono cambiate. Seppur possano essere mixate matchy matchy nei colori e nei materiali, c’è più libertà.

Si possono scegliere nuance complementari, a contrasto, o ton sur ton ma di diverse sfumature. Le passerelle e lo street style ci hanno insegnato a osare di più: ora è comune vedere borse in pelle abbinarsi a sneakers chunky o sandali glitterati abbinati a clutch minimal. Il trucco è trovare una certa armonia, magari richiamando i colori degli altri dettagli del look, come una cintura o un accessorio.

La regola d’oro oggi è una sola: sperimentare e divertirsi, avendo a cuore il proprio stile. Avere la libertà di mixare texture e colori permette di esprimere al meglio la personalità, creando look unici e non convenzionali.

Ora conoscete tutte le borse must have in termini di colore, modelli e brand da prendere in considerazione per l’autunno inverno 2024 2025: non vi resta che concedervi una meritata seduta di shopping! E ricordate che scegliendo un brand di qualità, la borsa sarà un investimento durevole nel tempo e che non passa di moda.