Una nuova Maserati camuffata avvistata per le strade di Modena. Il motore è 100% Maserati

Le vetture sperimentali sono equipaggiate con un nuovo motopropulsore interamente progettato e costruito in Maserati che sarà il capostipite di una nuova famiglia di motori impiegati in esclusiva sulle vetture del Tridente.

I mulotipi di un nuovo modello Maserati – così vengono chiamati in gergo automobilistico – hanno una particolare grafica che riprende il teaser inviato per dare appuntamento a Maggio 2020.

I dati acquisiti attraverso i chilometri percorsi dai mulotipi saranno integrati con le esperienze realizzate attraverso i simulatori di guida presenti nel Maserati Innovation Lab, i più avanzati al mondo.

Con questa metodologia di lavoro si procederà alla messa a punto e alla definizione dei prototipi con carrozzeria e meccanica in veste definitiva.

