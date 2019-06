Dimagrire in tempo per l’estate. Il fitness, la dieta e la primavera

Ormai ci siamo, siamo pronte per le prime uscite estive, o pre estive. Passeggiate sulla spiaggia, qualche weekend fuori porta, qualche prima visita alla piscina… Cosa significa tutto questo? Che dobbiamo iniziare a ‘denudarci’…

Per fortuna il clima caldo ci aiuta, ci fa venire voglia di essere più in forma. E per fortuna il clima caldo è proprio il clima ideale per fare un po’ tutte queste cose. Si ha meno appetito, ci si possono permettere più attività fisica e più esposizione al sole, e via discorrendo… Qui di seguito raccogliamo una serie di consigli pratici per approfittare di questo periodo per rimetterci, almeno un po’, in forma. Seguiteli, sono poco impegnativi, non costano nulla, e magari funzionano anche!

Camminate, camminate più che potete. È il modo migliore per bruciare i grassi in eccesso. Non occorre sudare o ammazzarsi di fatica, basta camminare ad un ritmo non troppo blando, cercando di camminare almeno mezz’ora al giorno (tutta di seguito si intende). Non serve attraversare di corsa ansimando le vie della città come spesso capita di vedere in questo periodo :-)

Allenatevi almeno tre volte alla settimana. Non occorre iscriversi in palestra (anche se non sarebbe una cattiva idea). Individuate le aree del vostro corpo che più vi lasciano insoddisfatte e lavorate su quei punti. Ma fatelo! Per gli esercizi basta poco, si possono eseguire in casa, e spesso bastano 15/20 minuti di allenamento ogni giorno (per tre allenamenti ogni settimana) per ritrovare il tono e ritrovare la forma fisica. Se siete a corto di esercizi fate una piccola ricerca in rete, ci sono centinaia di siti stranieri e italiani che riportano i migliori esercizi per ogni area e la loro corretta esecuzione. Non ci sono scuse per dire di non sapere come fare…

Bevete moltissima acqua. Le giornate calde invogliano a bere, ma dovete bere molto e soprattutto le cose giuste. Acqua, o magari un infuso a base di te verde, senza zuccheri e senza bollicine… Niente bibite gassate, anche se dai nomi altisonanti. Il vostro corpo ha bisogno di acqua, e acqua dovete dare al vostro corpo. Anche quando vi sembra di non avere sete. Bere molta acqua aiuta ad eliminare le tossine, a tenere alto il metabolismo, e – se in combinazione con dieta e attività fisica adeguata – può contribuire al dimagrimento.

Mangiate tante verdure, ricche di fibre, e frutta (ma non quella troppo dolce che è anche molto ricca di zuccheri…). Non saltate i pasti, ma piuttosto distribuite in maniera equa il cibo durante la giornata. 4/5 spuntini al giorno sono meglio della stessa quantità di cibo distribuita su due soli pasti pantagruelici…

Integrate l’alimentazione con multivitaminici e sali minerali. L•alimentazione moderna è di per sé già carente di vitamine e minerali, e dobbiamo fare in modo che il nostro organismo abbia sempre a disposizione tutto quello che gli serve. Basta una compressa al giorno, chiedete al vostro farmacista (o al vostro erborista, dipende da chi frequentate più assiduamente…)

Come vedete non è difficile. Basta seguire delle piccole regole e cercare di essere costanti. Cercare di non trascurare l’attività fisica, senza la quale i progressi potrebbero essere molto rallentati, e curare l’alimentazione.

Vedrete che queste piccole regole entreranno a far parte del vostro stile di vita e saranno un piacevole cambiamento nella vostra routine.

ADVERSUS