Sulle passerelle di Fendi per la stagione Autunno/Inverno 2025-2026, i modelli hanno sfilato con uno dei beauty look più forti e minimal visti a Milano: capelli laccati, lucenti, scolpiti da una riga laterale netta. Un hair look deciso, unisex e ultra chic, perfetto da copiare ora.

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 – Photo courtesy of FENDI

Sulle passerelle di Fendi per la stagione Autunno/Inverno 2025-2026, i modelli hanno sfilato con uno dei beauty look più forti e minimal visti a Milano: capelli laccati, lucenti, scolpiti da una riga laterale netta. Un hair look deciso, unisex e ultra chic, perfetto da copiare ora.

Un dettaglio beauty che ruba la scena

Tra i protagonisti assoluti dello show di Fendi c’è stato lui: il wet look. Capelli lucidi, tiratissimi, scolpiti da una riga laterale bassissima, su volti sia maschili che femminili. Il risultato? Uno styling grafico, sofisticato, che esalta zigomi e lineamenti. Questo hair look è la quintessenza del minimalismo di carattere: pulito, forte, ma mai eccessivo.

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 – Photo courtesy of FENDI

La versione maschile del wet look secondo Fendi

Come reinterpretare il wet look al maschile per la prossima stagione? La maison italiana opta per una riga laterale rigorosa, quasi architettonica. I capelli sono portati all’indietro con precisione, modellati con pettine fine e prodotti fissanti effetto glossy. Il finish lucido è il tocco finale che fa la differenza.

Ma non è solo una questione di estetica. La riga netta e il finish ultra sleek incorniciano il viso con una struttura forte, valorizzando zigomi e mandibola. Il risultato è un’immagine curata e decisa, classica ma con un twist contemporaneo.

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 – Photo courtesy of FENDI

Perché questo stile sta bene davvero a tutti

La bellezza del wet look? La sua versatilità. Che tu abbia un viso squadrato, tondo o ovale, questa pettinatura valorizza senza appesantire. È uno styling che gioca su definizione e brillantezza, capace di donare un’allure raffinata a ogni tipo di volto. Perfetto per ogni occasione, dal business meeting alla serata elegante.

Come replicare il look a casa, step by step

Vuoi riprodurre il wet look perfetto? Ecco come fare:

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 – Photo courtesy of FENDI

Inizia da capelli puliti e tamponati con l’asciugamano. Applica un gel strong o una crema glossy, distribuendola bene dalle radici alle punte. Con la punta di un pettine, disegna una riga laterale netta. La sua posizione (più bassa o più alta) dipende dalla forma del tuo viso. Pettina i capelli all’indietro, seguendo la riga, e fai in modo che tutto sia perfettamente ordinato. Puoi decidere se lasciare una ciocca leggermente sul davanti oppure tenerla completamente tirata all’indietro. Per un effetto glass hair, aggiungi qualche goccia di siero lucidante e fissa il tutto con un leggero velo di lacca.

Tip di stile: lavora il prodotto a strati sottili per evitare l’effetto appiccicoso e mantenere la fluidità del look.

La nuova definizione di classico

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 – Photo courtesy of FENDI

Il bello? Non solo è facilissimo da riprodurre, ma il wet look è anche la soluzione intelligente ai bad hair days. Quando sei di fretta o i capelli non collaborano, questa pettinatura è il tuo alleato di stile. Elegante, d’impatto, ma senza sforzo. È la scelta giusta per chi vuole essere sofisticato ma essenziale, maschile o femminile che sia.

Charlotte Mesman per Margherita.net

I punti chiave del wet look by Fendi A/I 2025-26

Look unisex visto sulla passerella Fendi: capelli lucidissimi, ultra ordinati e riga laterale scolpita.

Valorizza zigomi e mandibola, creando una silhouette viso definita ma armoniosa.

Sta bene a tutte le forme di viso, senza mai sovrastare i tratti.

Si ricrea facilmente a casa con gel/pomade, pettine fine, siero lucente e lacca.

Perfetto per chi ama uno styling deciso ma raffinato, minimalista ma pieno di carattere.

Ideale anche nei giorni in cui i capelli non sono al top – basta un po’ di prodotto, et voilà.

FAQ: Tutto quello che devi sapere

Com’è il wet look visto da Fendi per l’A/I 2025-2026?

Un hairstyle con riga laterale bassa, capelli tiratissimi all’indietro, fissati e lucidati per un effetto vetro.

A chi sta bene questa pettinatura?

A chiunque: è adatta a tutte le forme del viso e valorizza i tratti con eleganza.

Come si fa il wet look a casa?

Dopo aver lavato i capelli, tamponali e applica un prodotto fissativo lucido. Crea una riga netta con un pettine, tira i capelli indietro e fissa con siero e lacca.

È un look solo maschile?

Assolutamente no. È un hair look unisex, portato sia dai modelli che dalle modelle sulla passerella Fendi.