Come proteggere e curare i capelli durante l’estate

L’estate è arrivata e con l’estate arrivano anche i viaggi, i fine settimana, le giornate trascorse in spiaggia a prendere il sole tra un bagno e l’altro. Se da un lato questo è sicuramente quello che stiamo aspettando da mesi, per certi versi non è proprio il periodo dell’anno più favorevole alla salute dei nostri capelli. Lunghe esposizioni al sole, con i problemi che l’esposizione ai raggi UV comporta, e poi la salsedine, o il cloro della piscina, sono caratteristici dell’estate e delle vacanze al mare, ma sono anche tra gli agenti più dannosi per la salute dei nostri capelli. Volete dei capelli sani, lucidi, forti e belli nonostante le circostanze? Ecco una guida approfondita alla cura dei capelli durante la stagione estiva.

Perché il sole e l’acqua salata fanno male ai capelli?

Il sole e l’acqua salata possono danneggiare i capelli. I raggi UV del sole possono danneggiare le proteine dei nostri capelli, causando secchezza, rottura dei capelli e doppie punte. Anche l’acqua salata può essere disidratante, in quanto priva i capelli dei loro oli naturali, rendendoli fragili e soggetti a rotture.

Come possiamo prenderci cura dei nostri capelli durante le vacanze?

Ci sono molti modi per proteggere e nutrire i capelli durante la stagione estiva. Ecco alcuni consigli per mantenere i capelli sani per tutta l’estate:

Indossate un cappello o un foulard per proteggere i capelli dai raggi solari.

Usate un balsamo leave-in o un siero per capelli per fornire maggiore idratazione e protezione.

Risciacquate i capelli con acqua dolce dopo aver nuotato nel mare o in piscina per rimuovere il sale o il cloro.

Evitate di usare strumenti di styling caldi come phon o piastre, che possono danneggiare ulteriormente capelli già indeboliti.

Spuntate regolarmente i capelli per evitare che le doppie punte peggiorino soprattutto se sono lunghi.

Utilizzate un trattamento idratante profondo una volta alla settimana per mantenere i capelli idratati e sani.

Scegliete prodotti per capelli specificamente formulati per l’uso durante la stagione estiva, come quelli con protezione dai raggi UV o quelli che forniscono una maggiore idratazione.

Ricordate di leggere sempre le istruzioni dei prodotti che deciderete di usare per proteggere i vostri capelli, e di usarli come indicato. Esagerare con l’uso di certi prodotti può fare più male che bene, quindi usateli con moderazione. Seguite questi consigli e usate i giusti prodotti per mantenere i vostri capelli in ottima forma per tutta l’estate. I capelli ringrazieranno.

