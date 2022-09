Fitness, muscoli, e allenamenti cardio. L’esercizio aerobico fa male ai muscoli?

Se entrate in una palestra, una di quella palestre vere, tradizionali, noterete che spesso e volentieri l’area dedicata agli ‘allenamenti cardio’ è vuota, o frequentata da qualche ragazza. L’area pesi invece è affollata, le panche occupate, i pesi sempre in movimento. Non è un mistero: il motivo per cui la maggior parte degli uomini frequenta una palestra è lo sviluppo dei muscoli.

Dieta carnivora, shakes di proteine, integratori e vitamine, e poi tanti ma tanti pesi. È il solo modo per ottenere una muscolatura forte e ‘ipertrofica’.

È per questo, visto quanto è difficile raggiungere i risultati desiderati, che chi si allena con i pesi tende naturalmente a stare lontano dall’allenamento cardio. La paura è che l’allenamento aerobico possa contribuire alla perdita di massa muscolare.

Gli allenamenti cardio fanno perdere massa muscolare?

La domanda è lecita e pertinente. E il motivo è presto detto: sì, è vero, se si esagera con gli allenamenti cardio la massa muscolare cala. E per questo motivo molti ne stanno abbondantemente alla larga.

Ma il punto sta nel “se si esagera”, perché invece un regolare lavoro cardio – senza esagerare – può essere molto utile anche a chi si allena con i pesi e vuole solo muscoli, muscoli, muscoli.

Innanzitutto un regolare allenamento cardio aiuta a bruciare i grassi, ed un fisico muscoloso è bello solo se è anche definito. Ma sono davvero tanti i benefici che gli allenamenti cardio, se ben combinati con gli allenamenti con i pesi, possono apportare. A patto di non esagerare.

Ma quando si esagera con gli allenamenti cardio?

Quando questi sono troppo frequenti, troppo intensi, troppo lunghi. Una corsa lenta di 30 minuti tre volte la settimana non è troppo. 60 minuti al giorno – ogni giorno – di corsa intensa – per chi cerca la massa muscolare – sono troppi.

Gli allenamenti cardio tra l’altro sono molto indicati per quei giorni in cui la tabella di allenamento con i pesi prevede riposo. Il riposo dai pesi non significa necessariamente che non si possono sgranchire le gambe sul treadmill per 30 minuti.

Oppure in quei giorni in cui non ci si sente in forma, non si ha voglia di sollevare pesi. Meglio 30 minuti di corsa leggera che starsene in casa sul divano. Siete d’accordo?

E poi è come sempre una questione personale, bisogna vedere come reagisce il nostro corpo agli allenamenti, all’alimentazione, all’attività cardio. La crescita muscolare è il frutto di un delicato equilibrio tra questi tre elementi, e con il tempo imparerete a conoscere il vostro corpo, a capire quanto di questo e quanto di quello vi serve per raggiungere i risultati desiderati.

