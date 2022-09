Street style moda uomo. Un po’ di idee e ispirazione moda

Siete in cerca di nuove idee moda? Avete bisogno di ispirazione per il vostro look moda autunnale? Ecco la moda street style uomo dalla…

Moda uomo da Etro – Foto ADVERSUS

L’autunno arriva dolcemente e le giornate rimangono inaspettatamente belle? Allora tirate di nuovo tutto fuori dall’armadio! Per il vostro look moda autunno 2022 lasciatevi ispirare dalla moda street style uomo vista durante la Milano Fashion Week.

Abbiamo visto i look street style moda uomo che pubblichiamo su questa pagina alla sfilata di Etro. La maggior parte degli uomini – per lo più influencer – sono stati chiaramente vestiti dalla casa di moda. Se sapete che Etro è noto soprattutto per le sue stampe, allora capirete subito da dove vengono tutte quelle fantasie.

Moda uomo street style da Etro – Foto ADVERSUS

Ma anche solo per prendere qualche idea, vale la pena analizzare i look visti fuori dalla sfilata. E in ogni caso, questi look ci danno un’idea delle tendenze moda attuali. Possiamo già segnalarne alcune, individuate in mezzo a questi look.

La moda street style uomo e le tendenze da seguire

Pantaloni larghi a pieghe (assolutamente!).

Camicie oversize che indosseremo rigorosamente sbottonate, a petto nudo o con una camicia bianca sotto.

Sì, quella maglietta bianca – o canottiera se volete – è un must. Ogni uomo dovrebbe avere una canottiera del genere nell’armadio, anche per la prossima stagione invernale. La indosseremo da sola, sotto una camicia oversize o anche sotto un blazer.

Le fantasie sono di moda; il paisley è un classico e viene interpretato più e più volte.

Colore! Che sia estate, autunno o inverno, portiamo il colore.

Abbinamenti. Per anni abbiamo dovuto mixare e adattare, ma oggi si tratta principalmente di abbinare. Sopra e sotto: stesso colore, stesso materiale, stessa fantasia.

Occhiali da sole a scudo. Gli occhiali da sole grandi e soprattutto gli shield sono molto trendy.

E ancora: sneakers bianche, ma anche stivaletti neri e mocassini chunky.

Moda uomo da Etro – Foto ADVERSUS

Date un’occhiata alle foto street style e lasciatevi ispirare per il vostro nuovo look. Anche se stiamo entrando nell’l’autunno, con queste tendenze street style possiamo arrivarci per gradi, e sempre in linea con le ultime tendenza moda uomo 2022 2023.

Moda uomo da Etro – Foto ADVERSUS

Moda uomo da Etro – Foto ADVERSUS

