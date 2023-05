Guida alla cura della pelle maschile: una routine per una pelle sana e giovane

La cura della pelle è spesso associata alla metà femminile della popolazione, ma non deve necessariamente essere così. È, o meglio sarebbe, altrettanto importante che anche gli uomini seguissero una adeguata routine di cura della propria pelle. Una pelle curata è una pelle sana, e una pelle sana è una pelle bella da vedere, da toccare, tonica e meno soggetta ai segni dell’invecchiamento. Vi abbiamo convinti, almeno un pochino?

La pelle maschile è diversa rispetto alla pelle delle donne, e richiede una cura specifica per risolvere i problemi più comuni e mantenere un aspetto sano e giovane. In questo articolo cercheremo di capire in cosa consistono le differenze, cosa caratterizza la pelle maschile e i problemi più frequenti della pelle dell’uomo. Infine cercheremo di indicare una routine per la cura della pelle pensata esplicitamente per gli uomini.

Pelle maschile: le principali differenze e perché sono importanti

Ci sono diverse caratteristiche che rendono la pelle degli uomini diversa da quella delle donne, e questo rende molto importante una routine di bellezza pensata esplicitamente per la pelle maschile. Ecco alcune differenze principali tra la pelle dell’uomo e quella della donna.

Spessore: la pelle degli uomini è generalmente più spessa del 20-30% rispetto a quella delle donne grazie a una maggiore densità di collagene. Questo la rende più resistente agli effetti dell’invecchiamento, ma anche più incline ad essere ‘grassa’ e all’acne.

Produzione di sebo: gli uomini hanno ghiandole sebacee più grandi e producono più sebo rispetto alle donne. Questo può portare a pelle grassa, pori ostruiti e una maggiore probabilità di acne.

I peli della barba: la rasatura può causare irritazioni cutanee, peli incarniti e graffi da rasoio. Gli uomini hanno bisogno di prodotti che guariscano e proteggano la pelle da queste vere e proprie aggressioni alla sua integrità.

Tenendo presenti queste differenze, cerchiamo di mettere insieme una routine per la cura della pelle che sia pensata su misura per gli uomini.

Una routine di bellezza per la pelle maschile

Una completa routine di cura della pelle maschile che sia semplice ma efficace, non dovrebbe mai prescindere dai seguenti passaggi:

Pulizia: pulire la pelle del viso mattina e sera con un detergente delicato specifico per la pelle maschile. Evitare saponi aggressivi e cercare un prodotto che rimuova lo sporco, l’eccesso di olio e le impurità senza però privare la pelle dei suoi oli naturali. Fatevi consigliare in un negozio specializzato.

Scrub: utilizzare un esfoliante delicato almeno due volta la settimana. Così facendo rimuoverete le cellule morte della pelle e libererete i pori. Questo aiuta a prevenire acne e peli incarniti, oltre a promuovere un tono della pelle più uniforme. Provate ad usare uno scrub fisico o un detergente con funzione esfoliante contenente ingredienti come l’acido salicilico o l’acido glicolico per ottenere i migliori risultati.

Tonificazione: applicare un tonico dopo la pulizia per aiutare a bilanciare il ph della pelle, rimuovere lo sporco e l’olio residui e preparare la pelle per il passaggio successivo della routine. Il tonico non dovrebbe contenere alcool e dovrebbe invece contenere ingredienti lenitivi come l’aloe vera.

Idratazione: applicare un’idratante leggero e senza olio su viso e collo dopo la tonificazione. Questo aiuterà ad idratare la pelle e a prevenire disidratazione e irritazione della pelle. Scegliere una crema idratante che contenga un filtro solare per una protezione solare aggiuntiva durante il giorno.

Protezione solare: soprattutto in estate applicare una crema solare con almeno spf 30 per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi uv. Fondamentale per prevenire l’invecchiamento prematuro, le scottature e problemi ancora più seri della pelle.

Cura del contorno occhi: utilizzare una crema leggera specificamente formulata per il contorno occhi per l’uomo, in questo modo idrateremo e proteggeremo la delicata pelle intorno agli occhi. Questo può ridurre l’aspetto delle occhiaie, del gonfiore e delle piccole rughe.

Rasatura: scegliere sempre una crema da barba delicata o un gel e un rasoio di qualità per ridurre al minimo le irritazioni. Dopo la rasatura applicare un balsamo o una lozione dopobarba per lenire e idratare la pelle.

Scegliere i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle

È essenziale scegliere prodotti pensati per il proprio tipo di pelle. Ad esempio se avete una pelle grassa cercate dei prodotti senza olio che non ostruiscano i pori. Ingredienti come l’acido salicilico possono aiutare a controllare la produzione di sebo. Se invece avete una pelle secca, scegliete prodotti con ingredienti idratanti come l’acido ialuronico o la glicerina per trattenere l’umidità e prevenire la secchezza. Infine chi ha una pelle mista dovrà cercare di usare prodotti ipoallergenici e senza profumo con ingredienti lenitivi come l’aloe vera per ridurre al minimo le irritazioni.

Una corretta routine di cura della pelle è fondamentale per gli uomini tanto quanto lo è per le donne, se l’obiettivo è quello di mantenere una pelle sana, tonica e giovane. Prendendosi cura della propria pelle e seguendo una routine su misura, anche gli uomini possono migliorare l’aspetto della loro pelle e prevenire o ritardare i cambiamenti inesorabili che l’invecchiamento porta con sé. Ricordate sempre di scegliere i prodotti adatti al vostro tipo di pelle, e soprattutto di essere costanti nella vostra routine per ottenere i migliori risultati.

