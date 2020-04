Il bestiario del covid-19. Come ci stanno facendo impazzire dicendoci tutto e il contrario di tutto. Evviva l’informazione servizio pubblico

Sono varie (troppe) settimane che dobbiamo convivere con questo scomodo ospite chiamato covid-19. Lasciamo perdere tutte le considerazioni di carattere sociale, politico, scientifico, economico e chi più ne ha più ne metta.

Però. C’è sempre un però. Se dalle fonti di informazione ‘ufficiali’ dovessimo cercare di capire come stanno realmente le cose (cosa che immagino ogni italiano stia disperatamente cercando di fare, ogni mattina, da oltre un mese ormai)… Se dovessimo cercare di capire davvero come ci si protegge, come ci si ammala, quali sono i sintomi, come si fa la diagnosi, quali sono le terapie, quali sono i rischi, quanto dobbiamo essere terrorizzati, quanto possiamo sentirci tranquillizzati… beh, in questo caso il voto che diamo a chi dovrebbe informarci è basso. Molto basso. Insufficiente.

Certo, il virus è nuovo, certo, anche i giornalisti devono attenersi alle informazioni che vengono loro fornite, certo anche i giornalisti devono rispettare delle indicazioni che arrivano dall’alto, certo non si può dire proprio come stanno le cose per molti motivi, certo gli esperti onnipresenti in tivù e in radio spesso parlano per dare aria alla bocca. Certo, certo… ma il risultato è un pastrocchio di informazioni spesso diametralmente opposte, contraddittorie, confusionarie e poco utili. Qualche esempio? Ecco un elenco (lungo ma potrebbe essere ancora più lungo) di quello che solo nelle ultime settimane abbiamo letto e sentito, dai canali di informazioni ‘ufficiali’ intendiamoci.

Qui in mezzo c’è sicuramente la verità. Ma vai a trovarla… (e queste sono le notizie tratte dai principali quotidiani e trasmissioni televisive, mica da quel covo di matti in malafede che popolano il Dark Web…)

La mascherina non serve a niente

La mascherina deve essere resa obbligatoria

La mascherina serve solo per non contagiare gli altri

La mascherina va usata solo dal personale medico

Il virus viaggia solo nelle gocce di saliva

Il virus sopravvive nell’aria per lungo tempo

Il virus muore sulle superfici dopo pochi minuti

Il virus sopravvive anche molti giorni sulle superfici

Non ci sono casi dimostrati di trasmissione del virus attraverso le superfici

Lavatevi le mani con il sapone almeno 20 secondi, cantate tanti auguri a te almeno due volte

Il virus si trasmette anche in gabinetto

Non ci sono prove scientifiche di contagi avvenuti sulla tazza del cesso

Il virus è devastante

Il virus è solo un’influenza

Il virus colpisce solo gli anziani

Il virus colpisce anche i giovani

Il virus può dare sintomi molto leggeri

Il virus può dare gravissimi sintomi polmonari che portano alla morte

Il virus può non dare nessun sintomo

I sintomi sono febbre, tosse secca e mal di gola, ma può anche non esserci il mal di gola, o magari non esserci la tosse, a volte può prendere gli occhi, in altri casi ci si sente solo stanchi e doloranti…

I bambini non si ammalano

I bambini si ammalano

Anche i bambini possono morire

I bambini possono essere portatori sani della malattia

Chi muore è molto anziano ed ha patologie preesistenti

Chi muore può essere giovane e non avere patologie preesistenti

Chi ha avuto il virus non può più ammalarsi

Chi ha avuto il virus può ammalarsi nuovamente

Chi ha avuto il virus può ammalarsi ma solo in forma lieve

L’incubazione del virus va dai 2 ai 12 giorni

Ma ci sono casi in cui può arrivare anche a 21 giorni

Prima di manifestare i sintomi non si è contagiosi

Si è contagiosi anche prima di manifestare i sintomi

Chi è malato ma non ha sintomi non è contagioso

Gli asintomatici (cioè chi è malato ma non ha sintomi) può contagiare gli altri

Quando spariscono i sintomi si può riprendere la vita normale dopo pochi giorni

Quando spariscono i sintomi si rimane contagiosi fino a 14 giorni dopo la loro scomparsa

Quando spariscono i sintomi si rimane contagiosi fino a 37 giorni dopo la loro scomparsa

Non esistono ancora cure per questo virus

Ci sono dei farmaci che possono essere usati anche per curare i malati gravi di Covid-19

I test non ci sono

I test ci sono ma potrebbero non essere sempre attendibili

I test ci sono ma vanno fatti solo su chi ha i sintomi

I test vanno fatti solo su chi viene ricoverato ed ha i sintomi

I test vanno fatti solo al personale medico

I test vanno fatti solo al personale medico che ha i sintomi

Per il vaccino dovremo attendere almeno un anno e mezzo

Il vaccino potrebbe arrivare entro pochi mesi

Non sappiamo ancora se si potrà mai avere un vaccino contro questo virus

Bisogna tenere almeno 1 metro di distanza

Bisogna tenere almeno 2 metri di distanza

Per essere contagiati dovrebbero tossirti o starnutirti in faccia

Ma anche parlando a due metri di distanza, ci sono ricerche che sostengono che il virus viaggia nell’aria a grandi distanze…

E poi il condizionatore dell’aria potrebbe fare da amplificatore…

In aggiornamento, quando ne sentiremo altre le inseriremo qui sotto.

