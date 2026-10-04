Isabel Marant estate 2027: leggerezza e forme decise

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

La collezione Isabel Marant estate 2027 è nata a Los Angeles, quando la direttrice creativa Kim Bekker si è imbattuta nelle immagini di donne degli anni Sessanta del fotografo Sam Haskins. Vestite o nude, apparivano attraverso strati di luce sfocata e avvolgente, mentre la loro forza e sensualità restavano evidenti. È stato questo contrasto a guidare la riflessione di Bekker per estate 2027: abiti ariosi e leggeri, sostenuti da forme nette, limpide e sicure.

La bellezza del fatto a mano

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Ogni look è arricchito da tecniche artigianali. Ricami dall’aspetto vintage sono disseminati di strass, perline appoggiate con delicatezza appesantiscono la seta fragile, mentre i tessuti portano con sé la patina vissuta della vita. Eppure la collezione conserva sempre una sensibilità forte e grafica.

Per l’estate 2027, l’ornato incontra il semplice. T-shirt e board shorts compaiono in pizzo delicato e lino da tovaglia antica. Blazer scolpiti in cotone bianco o nero, con spalle tonde e decise, vengono indossati sopra costumi da bagno fermati da spille, gonne tubolari in maglia macramé e shorts cosparsi di paillettes. Il macramé torna in un abito aderente e senza schiena, mentre i pantaloni capri sono abbinati a un voluminoso blouson in pelle nera sottile come la carta.

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Stratificazioni leggere e naturali

Gli abiti sono composti in modo fresco, con la sovrapposizione al centro sia del modo in cui vengono indossati sia del modo in cui sono costruiti. Un top all’americana in pelle o un gilet drappeggiato in chiffon si porta sopra camicie ampie. I vestiti corti e leggeri sono formati da strati di stampe floreali e paisley disegnate a mano e scolorite dal sole, in parte ispirate alla Isabel Marant estate 2013, e si muovono con l’aria.

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Di giorno, il mood della lingerie anni Trenta appare in tonalità traslucide di rosa, verde e corallo. Per la sera cambia registro e diventa casual e spontaneo: grigio fumo e nero, un abito sottoveste punteggiato di fiori argentati, oppure una giacca ricamata in oro con una gonna tagliata in sbieco. Tutto scivola sul corpo con la naturalezza di una T-shirt.

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Tesori con un senso di wanderlust

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Gli accessori sembrano tesori, ma non sono mai troppo preziosi. Stivaletti alla caviglia in intreccio di rafia incontrano morbide borse a spalla intrecciate, mentre stivali bassi e scollati decorati con perline lasciano intravedere la scollatura. I sandali scintillanti arrivano con cavigliere coordinate, e una nuova bucket bag decorata è appesa a sottili lacci intrecciati.

Isabel Marant primavera estate 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

La gioielleria porta con sé quell’irresistibile senso di wanderlust di Isabel Marant. Orecchini chandelier e collane realizzate con conchiglie o perline simili a semi evocano il calore dell’estate, completando una collezione costruita sull’incontro tra morbidezza, ornamento e forme nette e grafiche.