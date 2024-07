Per questa nuova edizione della storica serie di modelli, la versione più potente del motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo

La nuova BMW M3 berlina, la nuova BMW M3 Touring

Per questa nuova edizione della storica serie di modelli, la versione più potente del motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo produce una potenza di 390 kW/530 CV. Nella nuova BMW M3 Competition Sedan con M xDrive (consumo di carburante, combinato: 10,2 – 10,1 l/100 km [27,7 – 28,0 mpg imp]; emissioni di CO 2 , combinate: 230 – 227 g/km nel ciclo WLTP, classe CO 2 : G) e la nuova BMW M3 Competition Touring con M xDrive (consumo di carburante, combinato: 10,4 – 10,3 l/100 km [27,2 – 27,4 mpg imp]; emissioni di CO 2 , combinate: 235 – 233 g/km nel ciclo WLTP, classe CO 2 : G), la maggiore potenza del motore viene convogliata alle quattro ruote attraverso il cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic.

Il propulsore della nuova BMW M3 Competition Sedan (consumo di carburante, combinato: 9,9 – 9,7 l/100 km [28,5 – 29,1 mpg imp]; emissioni di CO 2 , combinate: 224 – 220 g/km nel ciclo WLTP,

Classe CO 2 : G) genera una potenza massima di 375 kW/510 CV. È inoltre collegato a un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e invia la sua potenza alle ruote posteriori. E per i proprietari che cercano un’esperienza di prestazioni di razza, non offerta da nessuna rivale del segmento, la nuova BMW M3 Sedan (consumo di carburante, combinato: 10,1 – 10,0 l/100 km [28,0 – 28,2 mpg imp]; emissioni di CO 2 , combinate: 230 – 227 g/km nel ciclo WLTP, classe CO 2 : G), la variante da 353 kW/480 CV del motore a sei cilindri in linea con cambio manuale a sei rapporti e trazione posteriore.

Tutte le varianti della nuova BMW M3 berlina e della nuova BMW M3 Touring saranno costruite nello stabilimento del BMW Group di Monaco. Saranno lanciate in tutto il mondo con una fase di produzione a partire da luglio 2024. Le regioni di vendita più importanti per la BMW M3 berlina sono gli Stati Uniti, la Cina, la Gran Bretagna, l’Australia e la Germania. La BMW M3 Touring è estremamente popolare soprattutto in Germania, ma anche in Gran Bretagna, in altri Paesi europei e in Australia.

Tradizionale feeling da auto da corsa, caratteri distintivi.

Giunta alla sua sesta generazione, la BMW M3 è più potente, più sicura, più avanzata e più versatile che mai. La berlina prosegue una linea generazionale di auto sportive ad alte prestazioni che risale a quasi 40 anni fa. La prima generazione della BMW M3, presentata nel 1986, è diventata il modello di maggior successo nelle gare di auto da turismo in tutto il mondo. Allora come oggi, il successo di un’auto negli sport motoristici era accompagnato da una popolarità in costante aumento per il modello di serie e da rari livelli di eccitazione per il suo proprietario su strada.

La sensazione di auto da corsa associata alla BMW M3 – presente sulla punta delle dita del guidatore in ogni chilometro di viaggio – può essere vissuta in modi totalmente diversi con questa ultima generazione. La BMW M3 berlina si affianca ora a un modello Touring: la BMW M3 Touring fonde le caratteristiche prestazionali per cui questa serie di modelli è rinomata con una maggiore praticità e una maggiore capacità di carico. È disponibile esclusivamente con la versione più potente del motore a sei cilindri in linea della BMW M3/M4 e con il sistema di trazione integrale intelligente M xDrive. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, la capacità del vano di carico aumenta da 500 a un massimo di 1.510 litri.

Con il suo nuovo concetto di veicolo per la classe media premium, la BMW M GmbH ha suscitato un immediato scalpore non solo tra gli appassionati del marchio, ma anche tra i professionisti del settore. Nel suo primo anno di produzione, la BMW M3 Touring ha vinto il premio “Volante d’oro” assegnato dalla rivista automobilistica “Auto Bild” e dal quotidiano “Bild am Sonntag” in Germania. In Gran Bretagna è stata incoronata “Dream Car” dell’anno dalla rivista “Autocar”, mentre la rivista “Top Gear” le ha conferito il titolo di “All The Car You’ll Ever Need” nei suoi “Car of the Year Awards”.

Con i loro concept di carrozzeria distinti e le loro qualità specifiche, i modelli Sedan e Touring occupano spazi caratteriali molto diversi all’interno della gamma M3. Uno dei loro elementi comuni più importanti è il design di grande impatto visivo, con le caratteristiche tipiche di M, realizzate proprio per soddisfare le esigenze tecniche di alimentazione dell’aria di raffreddamento e di equilibrio aerodinamico. La grande griglia verticale del doppio rene BMW con le doppie barre M disposte orizzontalmente, i passaruota fortemente scolpiti, le minigonne laterali allungate in nero lucido a contrasto e le parti di fissaggio delle grembialature anteriori e posteriori sono tutti chiari indizi del potenziale dinamico dei due modelli. La BMW M3 berlina ha un tetto in fibra di carbonio di serie. Il tetto della BMW M3 Touring, come le barre portatutto di serie, è nero. È dotato di un’aletta Gurney sullo spoiler del tetto come ulteriore elemento di convogliamento dell’aria.

La tecnologia del motore prende spunto dalle corse automobilistiche.

Tutte le varianti della nuova BMW M3 berlina e della nuova BMW M3 Touring montano un motore sei cilindri in linea ad alta velocità con tecnologia M TwinPower Turbo. In tutte le sue varianti di potenza, l’unità da 3,0 litri si distingue per la sua sana propensione a raggiungere i regimi più elevati, producendo così la lineare erogazione di potenza tipica dei modelli ad alte prestazioni di BMW M GmbH.

Numerosi elementi adattati alla costruzione dei motori delle auto da corsa consentono al propulsore della M3 di offrire un’esperienza prestazionale inconfondibile sia su strada che su pista. Il basamento, con la sua struttura senza manicotti e a cielo chiuso, è estremamente rigido e si combina con un albero motore forgiato dal design leggero per sbloccare un potenziale di coppia estremamente elevato. Le canne dei cilindri hanno un rivestimento in ferro spruzzato ad arco di filo. L’anima della testata stampata in 3D, un’altra caratteristica specifica della M, consente di ottimizzare il percorso dei condotti del liquido di raffreddamento che sarebbe impossibile ottenere con i metodi tradizionali di fusione del metallo.

Come il sistema di raffreddamento, anche il circuito dell’olio è stato progettato per affrontare le particolari sfide della guida in pista. Una pompa dell’olio a controllo cartografico garantisce un’alimentazione affidabile dell’olio anche in caso di accelerazioni longitudinali e laterali estreme.

La tecnologia M TwinPower Turbo comprende due turbocompressori mono-scroll, ciascuno dei quali fornisce aria compressa a tre cilindri. Un intercooler indiretto alimentato da un circuito a bassa temperatura e compressori appositamente progettati aumentano ulteriormente la potenza del turbocompressore. Il pacchetto tecnologico comprende anche l’iniezione ad alta precisione – che lavora a una pressione massima di 350 bar per garantire una nebulizzazione fine del carburante e quindi una risposta più rapida del motore – nonché la fasatura variabile delle valvole VALVETRONIC e la fasatura completamente variabile degli alberi a camme Double-VANOS.

La variante di motore della nuova BMW M3 Competition berlina con M xDrive e della nuova BMW M3 Competition Touring con M xDrive sviluppa 15 kW/20 CV in più grazie alla configurazione ottimizzata della centralina digitale del motore (DME). Il motore a sei cilindri in linea genera ora una potenza massima di 390 kW/530 CV (rispetto ai precedenti 375 kW/510 CV) a 6.250 giri/min. Il motore aggiornato, che funge anche da base per l’unità che equipaggia la BMW M4 GT3, raggiunge il suo picco di coppia di 650 Nm (479 lb-ft) tra i 2.750 e i 5.730 giri/min. Il risultato è un’erogazione di potenza ancora più feroce e sostenuta, che aggiunge un ulteriore livello di intensità all’esperienza delle prestazioni – in particolare quando il guidatore esplora i limiti dinamici dell’auto – e consente di ottenere dati di accelerazione impressionanti.

La nuova BMW M3 Competition Sedan con M xDrive accelera

da 0 a 100 km/h (62 mph) in 3,5 secondi, mentre la nuova BMW M3 Competition Touring con M xDrive compie lo stesso scatto in 3,6 secondi – solo un po’ più lungo, nonostante il peso a vuoto maggiore. La maggiore potenza dei due modelli a trazione integrale si riflette in tempi da 0 a 200 km/h (124 mph) più rapidi di 0,5 secondi in ciascun caso. La berlina registra ora un tempo di 11,8 secondi, la Touring di 12,4 secondi.

Tutte le varianti della nuova BMW M3 berlina e della nuova BMW M3 Touring hanno una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h (155 mph) come standard. Tuttavia, se viene specificato l’M Driver’s Package opzionale, questa cifra sale a 290 km/h (180 mph) per la berlina e a 280 km/h (174 mph) per il modello Touring, consentendo al guidatore di sfruttare appieno il potenziale dei potenti motori.

Composizione specifica di motore, trasmissione e telaio.

Il cambio manuale a sei rapporti montato sulla nuova BMW M3 berlina è, come il cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic di serie dei modelli Competition, sintonizzato in modo ottimale sulle caratteristiche prestazionali del motore. Gli automobilisti che prediligono uno stile di guida sportivo apprezzeranno i vantaggi delle palette del cambio montate di serie sul volante, che consentono al guidatore di intervenire spontaneamente nel processo di selezione delle marce del cambio automatico quando lo decide. L’esperienza di guida può essere adattata in modo ancora più preciso ai gusti individuali, adattando le caratteristiche di cambiata del cambio in base alle esigenze e alla situazione in cui ci si trova utilizzando il pulsante Drivelogic.

I due modelli più potenti sono dotati di M xDrive per elevare la trazione a un livello ancora più elevato. L’assetto posteriore del sistema di trazione integrale intelligente aumenta ulteriormente l’agilità della nuova BMW M3 Competition berlina con M xDrive e della nuova BMW M3 Competition Touring con M xDrive. Il sistema si combina con il differenziale attivo M sull’asse posteriore, il cui funzionamento è anch’esso completamente variabile, per aggiungere il caratteristico feeling M quando si affrontano le curve. Oltre all’impostazione predefinita della trazione integrale, il guidatore può selezionare la modalità 4WD Sport tramite il menu M Setup. In questo caso, una percentuale maggiore di potenza motrice viene inviata alle ruote posteriori per una maneggevolezza ancora più agile. Disattivando il DSC (Controllo dinamico della stabilità) entra in gioco anche la modalità 2WD, che invia la potenza esclusivamente alle ruote posteriori. Questa modalità offre ai guidatori esperti un’esperienza di guida pura, senza interventi da parte dei sistemi di controllo.

L’elevata rigidità torsionale della struttura della carrozzeria e dei supporti del telaio crea la piattaforma ideale per una dinamica di guida impressionante e una risposta istantanea ai comandi dello sterzo. Oltre agli elementi di rinforzo della BMW M3 berlina, la BMW M3 Touring è dotata di montanti di torsione aggiuntivi nella parte posteriore. Questa misura di rinforzo supplementare fornisce alla variante di carrozzeria Touring gli strumenti necessari per esibire la combinazione di dinamismo, agilità e precisione di guida tipica dei modelli BMW M.

La cinematica e l’elastocinematica specifiche di M dell’asse anteriore a doppio snodo e dell’asse posteriore a cinque bracci assicurano l’armoniosa combinazione di maneggevolezza estremamente dinamica e qualità di comfort finemente valutate nell’uso quotidiano e nei viaggi più lunghi, caratteristica di tutti i modelli della gamma M3. Le sospensioni adattive M di serie consentono al guidatore di adattare a piacimento la risposta degli ammortizzatori a controllo elettronico. Tramite il menu M Setup, il guidatore può scegliere tra tre diverse impostazioni per ottimizzare la maneggevolezza dell’auto in base alle esigenze e alle preferenze personali.

Il pacchetto di tecnologie per il telaio comprende anche lo sterzo M Servotronic e l’impianto frenante integrato, che funziona in combinazione con i freni M Compound di serie e con i freni carboceramici M opzionali. Entrambe le varianti sono dotate di freni a pinza fissa a sei pistoncini sull’asse anteriore e di freni a pinza flottante a singolo pistoncino sul retro. Oltre ai dischi freno più grandi e più resistenti al calore – che, grazie alla loro notevole capacità di resistere al fading, assicurano una decelerazione senza compromessi anche in condizioni estreme – i freni ceramici M Carbon si distinguono anche per la loro intelligente costruzione leggera: sono più leggeri di circa 14 chilogrammi rispetto ai freni M Compound standard. La riduzione delle masse non sospese svolge un ruolo particolarmente significativo nel garantire una maggiore agilità, una migliore maneggevolezza, una risposta più rapida e un minor consumo di carburante.

Le pinze dei freni blu di serie del sistema M Compound possono essere richieste anche in rosso o nero come opzione. Le pinze dei freni ceramici M Carbon hanno una finitura verniciata in oro metallizzato. Tutte le varianti sono caratterizzate dal logo BMW M sulle pinze dei freni dell’asse anteriore, come ulteriore segno di riconoscimento delle prestazioni tipiche della M.

Il sistema DSC, invece, assicura una forma di piacere di guida ineguagliata da qualsiasi rivale. Infatti, con la modalità M Dynamic offre una configurazione ultra-sportiva che innalza le soglie di intervento del sistema quando si tratta di controllare gli input di frenata e ritarda il momento in cui interviene per limitare l’erogazione del motore. In questo modo si massimizza la dinamica delle prestazioni dell’auto con il DSC attivato. Il sistema può anche essere completamente disattivato (DSC off).

La nuova BMW M3 berlina può essere dotata, come optional, della funzione M Traction Control. Di serie su tutti i modelli Competition, questa tecnologia di controllo dello slittamento può essere regolata in dieci fasi in base alle preferenze del guidatore o alle condizioni della strada. Consente di ridurre gli input del sistema di controllo in fasi successive, in modo che il conducente possa avvicinarsi ai limiti fisici, ad esempio nelle gare in pista. L’M Laptimer e l’M Drift Analyser aiutano i piloti esperti a migliorare i loro tempi sul giro e ad affinare le loro abilità di drifting. L’applicazione integrata di tutti i sistemi di trasmissione e telaio è stata messa a punto in luoghi come il circuito Nordschleife del Nürburgring, ma garantisce anche una maneggevolezza altamente dinamica e allo stesso tempo precisamente controllabile nella guida di tutti i giorni.

Ruote di dimensioni specifiche per l’asse, cerchi in lega leggera forgiati M con un nuovo design.

Tutte le nuove varianti del modello BMW M3 sono dotate di serie di cerchi in lega leggera forgiati M con dimensioni specifiche per l’asse, a tutto vantaggio dell’agilità e della maneggevolezza. Le due berline ad alte prestazioni a trazione posteriore montano cerchi in lega leggera M Orbit Grey metallic con design a razze a V da 18 pollici sull’asse anteriore e da 19 pollici su quello posteriore. La dotazione di serie della nuova BMW M3 Competition Sedan con M xDrive e della nuova BMW M3 Competition Touring con M xDrive comprende cerchi in lega leggera forgiati Jetblack con design a doppie razze (19 pollici all’asse anteriore e 20 pollici all’asse posteriore).

Questa combinazione è disponibile come optional anche per la nuova BMW M3 Sedan e la nuova BMW M3 Competition Sedan. Inoltre, nuovi cerchi in lega leggera M forgiati nei formati da 19 e 20 pollici sono stati aggiunti alla vasta gamma di equipaggiamenti opzionali per tutte le varianti del modello. Per la prima volta sono rifiniti nel colore Silver, le cui superfici lucide e brillanti assicurano un aspetto sportivo ma anche elegantemente sofisticato.

Ampia scelta di sistemi di assistenza; tasto M Mode per richiamare una selezione personalizzata di funzioni.

La nuova BMW M3 berlina e la nuova BMW M3 Touring stabiliscono nuovi standard nel loro segmento grazie alla vasta gamma di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati di serie e opzionali. Per offrire un’esperienza dinamica adeguata alla situazione e in linea con il concetto di auto sportiva ad alte prestazioni, gli interventi dei sistemi di assistenza alla guida possono essere regolati tramite il pulsante M Mode sulla console centrale. Ad esempio, nell’impostazione opzionale TRACK, concepita per l’uso sui circuiti di gara, tutti i sistemi di comfort e sicurezza sono temporaneamente disattivati.

La dotazione di serie per tutte le varianti del modello comprende il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori, il Cruise Control con funzione di frenata, il sistema di avviso di collisione anteriore con intervento sui freni, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, compreso il ritorno in corsia con assistenza allo sterzo, e l’indicatore di superamento dei limiti di velocità con indicatore di divieto di sorpasso. Tra gli optional figurano l’Assistente di guida e l’Assistente di parcheggio, compreso l’Assistente di retromarcia. Disponibile come optional per i modelli Competition anche il Driving Assistant Professional, che aggiunge funzioni come l’assistente allo sterzo e al controllo della corsia con assistenza automatica ai limiti di velocità, l’assistente al mantenimento della corsia, il rilevamento dei semafori e l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go.

Fari di nuova concezione e dettagli accattivanti accentuano il carattere visivo delle vetture.

I fari a LED di nuova concezione, che riuniscono anabbaglianti e abbaglianti in un unico modulo, conferiscono nuovi accenti al frontale della nuova BMW M3 berlina e della nuova BMW M3 Touring. Due unità LED elegantemente scolpite, sottilmente a forma di freccia e disposte verticalmente in ciascun modulo fungono sia da luci laterali/diurne che da indicatori di direzione. L’impressione tecnicamente mirata creata dalle sorgenti luminose, il cui funzionamento interno è ora strutturato in modo particolarmente evidente, garantisce un aspetto progressivo che viene adottato anche dai sottili gruppi ottici posteriori a LED con luci di coda a forma di “L”.

I fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice non abbaglianti sono disponibili come optional e includono la funzione cornering light e le luci urbane. Gli inserti blu all’interno dei fari indicano la presenza di questa tecnologia luminosa estremamente sofisticata. Per le vetture dotate di fari adattivi a LED sono disponibili anche le luci M Shadowline con accenti interni scuri. Il badge del modello sul cofano del bagagliaio dei modelli Competition è ora accentuato da un’elegante cornice color argento.

Nuovi volanti ed elementi di rivestimento interno per l’abitacolo della vettura sportiva specifica M.

Aprendo la porta della nuova edizione dei modelli ad alte prestazioni, il design essenziale dell’abitacolo trasmetterà immediatamente il DNA delle auto sportive. Nuovi volanti e comandi, oltre a materiali altamente sofisticati per il quadro strumenti e gli elementi di rivestimento interno, accrescono l’aura di esclusività all’interno dell’abitacolo dell’auto sportiva specifica M.

A contribuire all’esperienza di guida dinamica c’è anche un volante in pelle M a tre razze di nuova concezione, con pulsanti multifunzione e indicatore centrale rosso a ore 12. Il volante è ora dotato di fondo piatto e di un’impugnatura a doppio strato. Il volante è ora dotato di un bordo a fondo piatto e di razze modificate con precisione. I due pulsanti M per la selezione delle configurazioni individuali della vettura e le palette del cambio – montate di serie nei modelli Competition per consentire interventi rapidi nel processo di selezione delle marce del cambio M Steptronic a otto rapporti – trasmettono un’intensa sensazione da auto da corsa. Per la prima volta è disponibile come optional un volante M Alcantara con lo stesso design e la stessa funzionalità. La funzione di riscaldamento è disponibile come opzione per entrambe le varianti di volante.

Il design dell’abitacolo specifico M comprende anche un pannello di controllo sulla console centrale. Qui, insieme alla leva del cambio/leva selettrice, al pulsante rosso Start/Stop e al BMW iDrive Controller, si trovano i comandi, tra cui il pulsante Setup e il pulsante M Mode. Questi possono essere utilizzati dal guidatore per configurare l’assetto desiderato della vettura e attivare le funzioni del display del cockpit e dei sistemi di assistenza al guidatore in base alla situazione di guida.

I materiali di alta qualità e accuratamente lavorati e le caratteristiche di design specifiche di M nell’abitacolo creano un ambiente moderno e premium con un tocco sportivo. Gli elementi di rivestimento interno del quadro strumenti, del pannello di controllo e del coperchio del portabicchieri sono ora disponibili di serie in Dark Graphite opaco. Le opzioni includono elementi di rivestimento interno in alluminio romboidale antracite, fibra di carbonio M e le nuove varianti in alluminio spazzolato fine. La fibra di carbonio M include ora anche elementi per il volante e le palette del cambio dei modelli Competition. Il quadro strumenti Sensatec opzionale presenta ora una struttura superficiale ulteriormente raffinata.

I sedili sportivi M di serie offrono una serie di opzioni di regolazione elettrica per facilitare la ricerca della posizione perfetta dietro il volante. Una funzione di memoria per il sedile del conducente consente di memorizzare le impostazioni di regolazione desiderate. A sottolineare l’impegno dell’abitacolo a favore di un progressivo appeal sportivo sono anche i poggiatesta integrali con il badge illuminato del modello. La dotazione di serie comprende anche il riscaldamento dei sedili per il conducente e il passeggero anteriore, mentre la ventilazione dei sedili è disponibile come optional. In alternativa all’allestimento standard in pelle Merino sono disponibili l’allestimento completamente in pelle Merino, l’allestimento in pelle Merino BMW Individual con caratteristiche estese e l’allestimento completamente in pelle Merino BMW Individual, ciascuno in una scelta di quattro colori.

I sedili M Carbon, opzionali, regolabili elettricamente e riscaldabili, offrono un collegamento ottimale tra il guidatore e l’auto, simile a quello di un’auto da corsa. Essi fondono la funzionalità da corsa con una lussuosa lavorazione artigianale e un eccellente comfort sulle lunghe distanze. L’uso di plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) nella superficie del sedile e negli elementi dello schienale, oltre ai tagli nei rinforzi laterali e sotto i poggiatesta, consente un risparmio di peso di 9,6 chilogrammi rispetto ai sedili sportivi M di serie.

Display curvo BMW e nuovo sistema operativo BMW 8.5.

Le nuove edizioni della BMW M3 berlina e della BMW M3 Touring accolgono anche l’ultima generazione del display e del sistema di controllo/operazione BMW iDrive basato sul BMW Operating System 8.5 in abitacoli caratterizzati da un progressivo appeal sportivo. Con il BMW Curved Display ad alta risoluzione orientato verso il guidatore e il BMW Personal Assistant aggiornato, l’interazione tra il guidatore e l’auto è basata sul comando a sfioramento e sul linguaggio naturale. Il raggruppamento di schermi completamente digitali, composto da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di controllo da 14,9 pollici, mostra contenuti specifici per la M. Questi includono informazioni aggiuntive sullo stato del veicolo e consentono al guidatore di concentrarsi sulla strada da percorrere. Tra gli optional c’è anche il BMW Head-Up Display, che proietta sul parabrezza le informazioni rilevanti per la guida, tra cui il quadrante multicolore dei giri, le luci di cambiata e la M View, sempre in stile M.

Alla grafica e ai contenuti specifici M sul display informativo e sul display di controllo si aggiunge ora un nuovo modo di gestire il sistema di climatizzazione automatica di serie. Le impostazioni della temperatura e della ventilazione, nonché il riscaldamento dei sedili e, se specificato, del volante, possono ora essere controllate sia con il tocco, utilizzando una speciale opzione di menu nell’area inferiore del display di controllo, sia con un comando vocale. Quest’ultimo progresso nel campo del funzionamento digitale comporta un’ulteriore riduzione del numero di pulsanti e comandi nell’abitacolo e un nuovo design per il quadro strumenti. I nuovi comandi di regolazione delle griglie di aerazione al centro del cruscotto e sul lato del conducente e del passeggero anteriore consentono di regolare la direzione del flusso d’aria con movimenti di rotazione e inclinazione.

Oltre ai vani piedi, al vano portaoggetti nella parte anteriore della console centrale e agli apriporta, l’illuminazione ambientale di serie comprende ora anche l’illuminazione di contorno integrata nel rivestimento intorno alle bocchette di ventilazione centrali. Nove colori in diversi gradi di luminosità consentono ai clienti di regolare l’effetto in base alle proprie preferenze. La funzionalità dell’illuminazione interna comprende anche una suggestiva animazione di benvenuto e di arrivederci e segnali luminosi che indicano una porta aperta o una telefonata in arrivo.

Oltre al sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps, il BMW Live Cockpit Plus di serie include due porte USB per il trasferimento dei dati, un’interfaccia Wi-Fi e l’integrazione con gli smartphone che consente di utilizzare, ad esempio, Apple CarPlay® e Android Auto™. L’equipaggiamento di serie della nuova BMW M3 berlina e della nuova BMW M3 Touring comprende anche un sistema di altoparlanti HiFi con 10 altoparlanti e un amplificatore da 205 watt. La telefonia opzionale con ricarica wireless consente di ricaricare senza fili gli smartphone compatibili.

Look distintivo e prestazioni più intense con il pacchetto esterno M Carbon, il pacchetto M Race Track e i BMW M Performance Parts.

Il pacchetto esterno M Carbon, specifico per ciascuna delle nuove auto ad alte prestazioni, conferisce una precisione su misura al loro fascino esteriore. Con intarsi per le ampie prese d’aria anteriori e un diffusore posteriore con geometria unica per ciascun modello, oltre a calotte degli specchietti retrovisori esterni e uno spoiler posteriore in CFRP per la BMW M3 berlina, il pacchetto M Carbon exterior conferisce anche una nuova nitidezza visiva al carattere da auto da corsa dei due modelli. Il pacchetto M Race Track, che prevede freni ceramici M Carbon, sedili a secchiello M Carbon per il guidatore e il passeggero anteriore ed elementi di rivestimento interno in fibra di carbonio, riduce il peso del veicolo di ben 25 chilogrammi.

I ricambi BMW M Performance Parts offrono ai clienti ulteriori possibilità di personalizzare l’esperienza di guida ad alta intensità e l’aura dinamica delle nuove auto sportive ad alte prestazioni in base ai loro gusti personali. La selezione di opzioni di retrofit specifiche per il modello spazia dai componenti esterni in CFRP e dai cerchi forgiati M Performance con blocco centrale ai tappetini M Performance e alle finiture del volante M Performance per personalizzare gli interni.