Le perle sono un successo. Collane di perle e orecchini di perle sono la moda street style uomo più vista per l’inverno 2023. Sì, per gli uomini!

Le perle per lui. La tendenza moda street style uomo più vista per l’inverno 2023 – Foto Charlotte Mesman

Che si tratti di influencer, modelli o giornalisti di moda, le perle per l’uomo sono un successo tra la folla degli addetti ai lavori della moda. In effetti, è LA tendenza moda street style per l’inverno 2023. Ad essere onesti, siamo rimasti piuttosto sorpresi quando abbiamo visto passare il primo influencer (uomo) con addosso un’enorme collana di perle. Era una collana corta con perle grosse, grandi come delle biglie di vetro o forse anche più grandi. Ma poi ci siamo abituati. Non solo alle perle al collo, ma anche a quelle alle orecchie (o quasi).

In realtà, si tratta di un trend moda abbastanza divertente. Dipende solo da come lo di interpreta. E dal tipo tipo di persona. Si passa da una camicia trasparente e una collana di perle molto grosse a una collana di perle piccole e una maglietta completata da un berretto da baseball.

Come vedete dipende sempre da come si interpreta un trend. Quello che conta è che non si prenda qualcosa dalla moda street style in maniera acritica, anche se la tendenza moda è forte e chiara. Non va copiata. I look moda vanno sempre interpretati.

Non snobbate subito questa nuova tendenza, perché una collana di perle come questa, o magari anche solo un singolo orecchino con perla possono dare un tocco nuovo e un accento moderno ad un look ormai visto e rivisto

Date un’occhiata alle foto street style che abbiamo scattato da Etro durante la Milano Fashion Week lo scorso giugno. Ma le collane di perle le abbiamo viste e riviste in molte location dello street style in altre sfilate. Erano il trend, come abbiamo detto.

Non sappiamo quanto questo trend che arriva direttamente dagli addetti ai lavori della moda prenderà poi veramente piede sulla strada, ma pensiamo che le perle abbiano una possibilità. Forse non diventeranno la tendenza moda street style più in vista nella vita di tutti i giorni per l’inverno 2023, ma vi sfidiamo a pensarci.

