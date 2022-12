Le più nuove e importanti tendenze capelli uomo per il 2023 – Foto Charlotte Mesman

Siete in cerca di nuove idee e spunti per il vostro prossimo taglio di capelli? Vi proponiamo una breve ma utilissima rassegna dei tagli di capelli e delle tendenze capelli per l’uomo 2023.

La più importante tendenza capelli del momento sembra apparentemente semplice: qualsiasi taglio o acconciatura tu scelga… deve starti bene. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Quindi, qualunque tendenza si decida di seguire, è molto importante che sia adattata alla specifica persona, al suo lavoro, alla sua vita.

Le tendenze capelli uomo 2023: tagli di capelli morbidi e stilizzati

Le più nuove e importanti tendenze capelli uomo per il 2023 – Foto Charlotte Mesman

I tagli di capelli uomo per l’inverno 2022 2023 rimarranno un po’ più lunghi e morbidi, saranno più lunghi fino alle spalle ma possono essere anche più corti. Pensate ai capelli di media lunghezza in cui continua a tornare la fluidità della scorsa stagione, ma i capelli sono morbidi e anche un po’ più acconciati.

L’estate scorsa abbiamo visto moltissimi shag. Gli uomini che durante la scorsa estate avevano già sperimentato con lo shag classico adesso possono lasciarlo crescere un po’, farlo diventare un po’ più lungo.

Le più nuove e importanti tendenze capelli uomo per il 2023 – Foto Charlotte Mesman

Anche le scalature sono ancora molto presenti, ma ora possono essere più curate, i capelli asciugati con il fohn e per quanto riguarda lo styling si dovrebbero usare prodotti per capelli che donano una morbida lucentezza, e che non sembrano davvero unti. Consiglio: provate con una crema per capelli per dare lucentezza ai capelli ma non farli sembrare non lavati.

Quindi tagli più morbidi con un po’ più di volume. Non si vedono più (per fortuna) quei look da barber shop, almeno in passerella. Quindi per il 2023 andiamo davvero per i tagli di capelli più lunghi, tagli molto curati, e ricordiamo che adesso il tutto deve essere davvero un po’ più acconciato.

Per tutte le nuove tendenze capelli donna su Margherita.net fate click qui.

ADVERSUS