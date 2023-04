Nina Ricci collezione Autunno/Inverno 2023: un nuovo inizio

Nina Ricci collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Nina Ricci

La collezione Autunno/Inverno 2023 di Nina Ricci segna il debutto di Harris Reed come direttore creativo della Maison. Pervasa di femminilità e frivolezza, la collezione prende spunto dal dramma romantico delle sfilate couture della Maison nell’esuberante epoca degli anni ’80 e ’90, espresso da Nina Ricci in sferzate di tulle microplissé, audaci pois, toni gioiello e audaci sagome.

Per l’autunno inverno 2023 2024, queste caratteristiche passano attraverso la reinterpretazione di Harris Reed per offrire sartoria magnetica, loungewear ad alto numero di ottani, capispalla stravaganti e abiti che catturano i riflettori, il tutto alimentato da accessori straordinari.

La collezione è giocosa nelle proporzioni e nelle silhouette, con una tavolozza di colori ottimista e uno spirito giovanile che strizza l’occhio all’archivio e si sintonizza con le preferenze della cultura pop di oggi. Sartoria, abiti da sera, abbigliamento sportivo e denim si uniscono in una proposta di guardaroba day-to-night che sprizza femminilità.

Capispalla avvolgenti e ampi in strisce di pelliccia sintetica e stampa ghepardo incontrano il loro abbinamento in abbigliamento da casa impreziosito da paillettes. Per la sera, gli abiti da cocktail cropped in taffetà sono accompagnati da gonne décolleté in tulle, mentre gli abiti in tulle a pois o microplissé sono impreziositi da stravaganti fiocchi e orli sportivi a coda di pesce. Ogni look è impreziosito da audaci tacchi platform, che sottolineano l’attitudine glamour della collezione.

I materiali ispirati alla couture rimandano alla raffinata sfarzosità dell’archivio della Maison, mescolati con i punti fermi dei giorni nostri: taffetà, tulle, pizzo chantilly e crêpe double face si mescolano a denim, pelle e pelliccia sintetica.

