Tendenze tagli di capelli uomo per il 2023 – Photo courtesy of Fendi

Sono finiti i giorni in cui si entrava dal barbiere per farsi tagliare i capelli e basta. Oggi torniamo a quella che è l’arte del taglio di capelli. Le tendenze capelli uomo per il 2023 offrono tagli di capelli sofisticati, tagliati con maestria, con molto movimento.

Tendenze tagli capelli uomo per il 2023. I tagli di capelli dei modelli da Fendi

Per farsi un’idea delle nuove tendenze tagli capelli uomo per il 2023 non resta che dare uno sguardo alle teste dei modelli che abbiamo visto sulla passerella di Fendi per l’inverno 2022 2023. Questi tagli di capelli e queste acconciature sono tutti perfettamente in linea con le nuove tendenze. Ecco come porteremo dunque i capelli nel 2023.

Le tendenze per il 2023 si concentrano sulla texture dei capelli. I capelli lisci vanno sempre bene, ma vedremo dei tagli più lunghi che danno movimento e tridimensionalità essendo tagliati a layers. Chi ha onde e ricci nei capelli è fortunato, perché ‘movimento’ – lo abbiamo già accennato – è la parola chiave per descrivere i tagli capelli uomo 2023.

Tendenze tagli di capelli uomo per il 2023 – Photo courtesy of Fendi

Più che mai quindi abbiamo bisogno di un buon tagli di capelli. Questo non è facile perché i parrucchieri che sanno tagliare davvero bene non sono molti come ci piacerebbe. Prima di farti tagliare i capelli è una buona idea documentarsi bene, portarsi dietro qualche foto del taglio di capelli che si vuole, e comunicare bene con il parrucchiere.

Per aiutarvi a chiarire le idee, ecco qualche suggerimenti utile: per un taglio di capelli contemporaneo, scegliete una lunghezza di capelli leggermente più… lunga. I capelli in cima alla testa sono lunghi, come già vediamo da qualche anno, ma anche i capelli ai lati sono più lunghi di prima. Volendo, si può anche optare per una parte posteriore lunga. I capelli dovrebbero essere ben tagliati, a strati che scorrono dolcemente l’uno sull’altro. Tutto è morbido e mobile.

Movimenti controllati

Tendenze tagli di capelli uomo per il 2023 – Photo courtesy of Fendi

Una volta che avrete avuto un buon taglio di capelli, tocca a voi farci qualcosa. Perché anche lo styling è molto importante per i capelli. Il movimento è la tendenza, ma questo non significa che dobbiamo lasciare tutto ‘svolazzante’. Bisogna imparare ad usare prodotti che mantengono i capelli morbidi ma che li tengano anche in ordine. Pensate agli spray al sale, al mud, alla cera e alla mousse per capelli. I capelli vanno poi pettinati con le dita.

Date un’occhiata alle foto dalla sfilata di Fendi e fatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS