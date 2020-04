Un solo attrezzo per rimettersi in forma. A casa. Senza spendere molto. Il kettlebell, lo conoscevate?

Quando non si può frequentare una palestra l’allenamento a casa è l’unica alternativa. E non deve per forza essere un’alternativa di serie B. Anzi. Ecco un attrezzo che costa poco e garantisce ottimi risultati.

Il kettlebell è sicuramente uno dei meno conosciuti tra gli attrezzi che vediamo in palestra. Quando la palestra ne è dotata sono spesso accatastati in un angolo, e non vengono mai usati. L’unica volta in cui ne ho visto usare uno… era per tenere aperta una porta.

Errore, grande errore, perché il kettlebell, ovvero quella palla di metallo con la maniglia, è un ottimo attrezzo, se usato bene e se si ha voglia di faticare, perché – ve lo garantiamo – faticherete. Pare che il kettlebell sia un attrezzo di origine russa, in effetti almeno fino a pochi anni fa erano molti i trainers russi che spiegavano i molteplici usi del kettlebell.

Se siete preoccupati per la vostra forma (o mancanza di forma) fisica, e se vi state preoccupando perché non avete una palestra alla quale aggrapparvi… valutate seriamente di acquistare un kettlebell, online ce ne sono in vendita di tutti i tipi, pesi, marche e colori. E con poche decine di euro vi portate in casa un attrezzo unico con il quale allenare efficacemente tutti i muscoli del corpo. Questo vale anche per le donne.

Inoltre un allenamento ben strutturato con il kettlebell non allena solamente i muscoli, ma può essere anche un validissimo, ed intensissimo, allenamento aerobico. Assicuratevi chiaramente di essere in salute, in forma, e non esagerate mai. Chi scrive ha appena superato una contrattura muscolare piuttosto seria a causa di un allenamento troppo… entusiasta, a freddo, con un kettlebell.

Se volete sapere come funziona un allenamento con il kettlebell cercate sul web, guardatevi qualche video, cercate di capire se potrebbe fare al caso vostro. E poi – se vi piace l’idea – compratene uno ed iniziate oggi stesso. Sul web ci sono migliaia di corsi e di allenamenti spiegati molto bene. E gratis.

Non avete più scuse, un kettlebell e un po’ di voglia di muoversi. L’estate, comunque stiano le cose, si avvicina…

