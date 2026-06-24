Louis Vuitton Uomo Primavera Estate 2027

Meta Description: La collezione uomo Louis Vuitton Primavera-Estate 2027 unisce cultura del surf, artigianalità e spirito dandy tra mare e città.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

L’onda è il grande elemento che rende tutti uguali. Sulle coste di tutto il mondo, lo stesso impulso spinge le persone verso la marea, verso la forza monumentale dell’acqua e il ritmo riequilibrante della corsa. Guidata dal surf come stile di vita che trascende culture e credi, la collezione uomo Louis Vuitton Primavera-Estate 2027 abbraccia il mare e la costa come luoghi di appartenenza universale.

L’acqua attraversa l’intera sfilata come simbolo di vita, opportunità e connessione con la natura. Quando la luna, creatrice delle onde, appare nel cielo serale di Parigi, la collezione emerge da una grande onda che racconta il senso di equilibrio condiviso dalla comunità dei surfisti e dal mondo che attraversa.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Il surfista e il dandy

Plasmato dalla costa e dall’oceano, il guardaroba del surfista affonda le sue radici nel viaggio, nella performance e nell’artigianalità. Tracciando un parallelo tra questi valori e quelli del dandy che si trova al cuore della Maison, il direttore creativo uomo Pharrell Williams rafforza la sua inconfondibile silhouette fatta di eleganza anticonvenzionale e sofisticata disinvoltura.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

La collezione è arricchita da texture filate a mano, decorazioni ispirate al mare e dallo spirito bohémien della cultura del surf. Attraverso il savoir-faire di Louis Vuitton, eredità e resistenza diventano un’espressione tecnica della sartoria, pensata per un dandy giramondo sospeso tra la città e le onde.

Texture modellate dal mare

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Le mute tecniche dialogano con tessuti sartoriali arricchiti da elementi performanti. Gli archetipi e i materiali del guardaroba quotidiano del surfista, con il loro aspetto vissuto, segnato dal tempo e riparato, vengono trasformati attraverso l’alchimia artigianale di Louis Vuitton.

Attraverso la continua esplorazione del trompe-l’œil da parte di Pharrell Williams, texture, forme e capi familiari vengono elevati grazie alla maestria artigianale per creare illusioni ottiche che si rivelano al tatto. I simboli del mare prendono vita grazie a un meticoloso lavoro manuale, mentre le grafiche ispirate alla cultura del surf, dai colori acidi ai motivi a scacchiera, rendono omaggio anche allo skateboard, un’influenza duratura per il direttore creativo uomo.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Un mondo di onde

Parcheggiato tra le dune della sfilata, un camper argentato viene reinterpretato attraverso il linguaggio progettuale fluido e proiettato verso il futuro di Pharrell Williams. Come una goccia custodita nel paesaggio naturale, questa struttura di vetro mette il surfista in contatto diretto con gli elementi che modellano una vita nomade guidata dalle onde.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Un preludio cinematografico vede protagonisti i surfisti Mikey February e Julian Wilson, mentre gli ospiti a Parigi vengono accolti dal ruggito della grande onda. Il fragore musicale dell’acqua che cade incontra una colonna sonora epica composta da nuove produzioni registrate nello studio Louis Vuitton di Pharrell Williams parallelamente alla creazione della collezione.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

La sfilata si dispiega come una messa in scena iper-sensoriale, unica nell’universo maschile di Louis Vuitton: l’esperienza dandy.